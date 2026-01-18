ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್: ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ವೆಲೋಡ್ರೋಮ್‌, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಅಖಾಡ

ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 19:41 IST
Last Updated : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 19:41 IST
