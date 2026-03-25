ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೋಡಿ ಡೀನ್ ಮಸ್ಕರೇನಾಸ್ ಮತ್ತು ಗಗನ್ ಕರುಂಬಯ್ಯ ಅವರು ಸ್ಪೇನ್ನ ಕೆನರಿ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶ್ವ ರ್ಯಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ (ಡಬ್ಲ್ಯುಆರ್ಸಿ) ಐದನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಸ್ಕರೇನಾಸ್ ಅವರು ಚಾಲಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕೊಡಗಿನ ಗಗನ್ ಅವರು ಸಹಚಾಲಕರಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ನರೇನ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಗೌರವ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಮೂರನೇ ಚಾಲಕ ಎಂಬ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಮಸ್ಕರೇನಾಸ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕರೇನಾಸ್ ಅವರು ಯುರೋಪ್ ಮೂಲದ 'ಪಿಎಚ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್' ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಫೋರ್ಡ್ ಫಿಯೆಸ್ಟಾ ರ್ಯಾಲಿ–3 ಕಾರನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

'ನಾನು ಮತ್ತು ಗಗನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಈ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆ ಜೊತೆಯಾದರೆ ಎಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದು' ಎಂದು ಮಸ್ಕರೇನಾಸ್ ಅವರು ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

'ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಡಬ್ಲ್ಯುಆರ್ಸಿ ಮೇಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರ್ಯಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯದಿರಲು ಮಸ್ಕರೇನಾಸ್ ಮತ್ತು ಗಗನ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸಿದ್ವಿನ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ನಾಗರಾಜನ್ ಹೇಳಿದರು. ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕರ್ಣ ಕಡೂರು ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು.

ಟಿಎಸ್ಐ ರೇಸಿಂಗ್ ತಂಡದ ಈ ಜೋಡಿಯು 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರ್ಯಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು.