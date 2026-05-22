ನವದೆಹಲಿ: ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಕುಸ್ತಿ ತಾರೆ ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ಅವರನ್ನು ದೇಶಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಂತೆ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿರುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಭಾರತ ಕುಸ್ತಿ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅನ್ನು (ಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್ಐ) ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿನೇಶ್ ಅವರು ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವುದಾಗಿಯೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿಳಿಸಿತು.

ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದೆಂದು ವಿಶ್ವ ಕುಸ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು (ಯುನೈಟೆಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್) ವಿನೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಫೆಡರೇಷನ್ ಅವಕಾಶ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಸಾಧನೆಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತನಾಮ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಫೆಡರೇಷನ್ ವಿಮುಖವಾಗುವುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಡಿ.ಕೆ.ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ ಕಾರಿಯಾ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತು.

ಮಾತೃತ್ವ ವಿರಾಮ ಪಡೆದು ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿನೇಶ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿನೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದೂ ಹೇಳಿತು.

'ಆಯ್ಕೆ ಮಾನದಂಡವು ತಾಯಿಯಾದವರನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವವಾಗಿರುವುದು ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ' ಎಂದು ಫೆಡರೇಷನ್ನ ವಕೀಲರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಫೆಡರೇಷನ್ನ ನಿಯಮದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತು. ಕ್ರೀಡಾಪಟುವೊಬ್ಬರು ಟೂರ್ನಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಕಡೆಗಷ್ಟೇ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ಗಳತ್ತ ಅಲ್ಲ ಎಂದೂ ಹೇಳಿತು.

ಫೋಗಟ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಭಾರತ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ರೂಪಿಸಿರುವ ಚೌಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಕೀಲರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಆದರೆ ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇರುವ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಫೆಡರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ಫೆಡರೇಷನ್ಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿನೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್ಐ ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ನಾವು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪೀಠವು ತಿಳಿಸಿತು.

ಭಾರತ ಕುಸ್ತಿ ಫೆಡರೇಷನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅದು ಹೊರಡಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ವಿನೇಶ್ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದವರಷ್ಟೇ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಈ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.