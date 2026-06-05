ನಕಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ: ಐವರು ಪೈಲ್ವಾನರ ಅಮಾನತು

<p>ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ನಕಲಿ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಿದ ಐವರು ಪೈಲ್ವಾನರನ್ನು ಭಾರತ ಕುಸ್ತಿ ಫೆಡರೇಷನ್ ಗುರುವಾರ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಭಾಗದ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ವಿಜೇತ ದೀಪಾನ್ಶು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಐವರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನಕಲಿ ಎಂದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಪುರುಷರ 55 ಕೆ.ಜಿ. ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಪಾನ್ಶು ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರ ಬದಲು ಪವನ್ ಬಾಲಾಜಿ ಧಯಾಗುಡೆ ಅವರನ್ನು ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತನುಜ್ ಅಂಟಿಲ್, ಬಲಜೋತ್ ಸಿಂಗ್, ನಿಖಿಲ್ ದಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಕೇತ್ ಡ್ರಾಲ್ ಅವರು ಅಮಾನತುಗೊಂಡ ಇತರ ನಾಲ್ವರು. ಸಾಕೇತ್ ದಲಾಲ್ 86 ಕೆ.ಜಿ. ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಫೈನಲ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತುಹಾಕಿ ಸಾಹಿಲ್ ದಲಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸಾಹಿಲ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲೂ ಗೆದ್ದು ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಕಾದಿರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನಕಲಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಸ್ತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಗಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುವ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರೆಫ್ರಿ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ: ಮೇ 31ರಂದು ಲಖನೌದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂಘರ್ಷ, ದುರ್ನಡತೆ ತೋರಿದ ಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್ಐ ರೆಫ್ರಿ ಕಮಿಷನ್ ಸದಸ್ಯ ಜೈಬೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಷೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಫೆಡರೇಷನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಅವರು ಗ್ರೀಕೊ–ರೋಮನ್ ಸೆಣಸಾಟಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. 130 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ರೋನಕ್ ದಹಿಯಾ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರು. ಆ ಸೆಣಸಾಟದ ವೇಳೆ ಅವರು ರೆಫ್ರಿ ಧಿರಿಸು, ಕಿಟ್ ಕಳಚಿ, ಮಗನ ಕೋಚ್ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಫೆಡರೇಷನ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಫೆಡರೇಷನ್ ಅರ್ಜಿ ವಜಾ (ದೆಹಲಿ ವರದಿ): ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಕುಸ್ತಿ ತಾರೆ ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ಅವರಿಗೆ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಭಾರತ ಕುಸ್ತಿ ಫೆಡರೇಷನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗುರುವಾರ ನಿರರ್ಥಕ ಎಂದು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿನೇಶ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ 53 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದರು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕಾರಣ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ನಿಲುವಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-51-318395693</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>