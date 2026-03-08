ಅಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೇಬಲ್‌ ಟೆನಿಸ್‌ ಟೂರ್ನಿ: ಧಾರವಾಡ ಸೆಮಿಗೆ

<p><strong>ಧಾರವಾಡ</strong>: ಆತಿಥೇಯ ಧಾರವಾಡ ತಂಡವು ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಅಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಟಿಟಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಮಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಕಾಸ್ಮಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ತಂಡವು 3–1ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ಇನ್ನುಳಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ತಂಡವು 3–1 ರಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ, ಮಂಡ್ಯ ತಂಡ 3–1ರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ತಂಡವು 3–2ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ತಂಡದ ಎದುರು ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ, ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದವು.</p>.<p>ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ತಂಡವು ಮಂಡ್ಯ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ತಂಡವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ತಂಡವು 3–2ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿರುದ್ಧ, ಧಾರವಾಡ ತಂಡವು 3–2ರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ತಂಡದ ಎದುರು, ಮಂಡ್ಯ ತಂಡವು 3–2ರಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ತಂಡವು 3–2ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ತಂಡವು ಧಾರವಾಡ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಮಂಡ್ಯ ತಂಡವು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>