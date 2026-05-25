ಧಾರವಾಡ: ಕಾಸ್ಮೊಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಜಿತ್ ಬೆಂಗೇರಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ (ಎಬಿಎಫ್) ವತಿಯಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಮುಕ್ತ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಶ್ರೀಕರ ದರ್ಬಾ ಪ್ರಥಮ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು.</p>.<p>ಕಾಸ್ಮೊಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 7.5 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಆತಿಥೇಯ ಧಾರವಾಡದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಎಂ.ಜೋಶಿ ಅವರು 7 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವಿಲಾಸ್ ಅಂಡ್ರಾಡೆ ಅವರು 7 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಪ್ರಥಮ ₹5 ಸಾವಿರ, ದ್ವಿತೀಯ ₹4 ಸಾವಿರ, ತೃತೀಯ ₹3 ಸಾವಿರ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಮೂವರಿಗೂ ಟ್ರೋಫಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದ ಬಳಿಗಾರ ವಿಶ್ವನಾಥ ಅವರು 5.5 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರಾಗಿ, ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ರೂಪಾ ಎನ್. ಟಗರ್ಪುರ್ ಅವರು (4 ಅಂಕ) ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊಮ್ಮಿದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ: ಬಾಲಕರು ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಫಲಿತಾಂಶ ಇಂತಿದೆ.</p>.<p>15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕರು: ಬೆಳಗಾವಿಯ ಗಗನ್ ಗಿರೀಶ್ ಕೊಪ್ಪಳ 1, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಚಿರಂತ್ ಯಾದವ್ ಪಿ 2 ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಚಂದನ್ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ದೊಡ್ಡಮನಿ 3.</p>.<p>ಬಾಲಕಿಯರು: ಧಾರವಾಡದ ಶ್ರೇಯಾ ರಘುಪತಿ ಹೆಗಡೆ 1, ಗದಗಿನ ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಕೃಷ್ಣ ಜಂಗಳಿ 2 ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸ್ನೇಹಾ ಉಪ್ಪಿನಪಾಟೀಲ 3.</p>.<p>12 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕರು: ಧಾರವಾಡದ ವಿರಾಜ್ ಸಿದ್ದೇಶ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 1, ಚಂದನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮುಂದಿನಮನಿ 2 ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿಯ ದಿವ್ಯಾಂಶ್ ಮನೋಹರ್ ತಳ್ಳಿಮನಿ 3.</p>.<p>ಬಾಲಕಿಯರು: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಿರಾಲ್ ಚೇತನ್ ಷಾ 1, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಇರಾ ಪಿ.ರಾಂಪುರೆ 2 ಹಾಗೂ ಧ್ರುವಿಕಾ ಬಿ 3.</p>.<p>9 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕರು: ಧಾರವಾಡದ ಆದಿತ್ಯ ಕಲ್ಲೊಳ್ಳಿ 1, ಗೋವಾದ ವೆಗಾಸ್ ಡ್ವೆನ್ನನ್ ಜಾಕೆ 2 ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡದ ಕಬೀರ್ ಮೋಹನ್ 3.</p>.<p>ಬಾಲಕಿಯರು: ಧಾರವಾಡದ ಸಮೈರಾ ಎಸ್.ಕಟಗಿ 1, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಣವಿ ಚಂದಾಲವರ್ 2 ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಅದಿತಿ ಪಾಟೀಲ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>