ಡೋಪಿಂಗ್‌: ವಿಸ್ಮಯಾ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಮಾನತು

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪದಕವಿಜೇತ ಅಥ್ಲೀಟ್ ವಿ.ಕೆ. ವಿಸ್ಮಯಾ ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ದೀಪನ ಮದ್ದು ತಡೆ ಘಟಕವು ಎರಡು ವರ್ಷ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>2018ರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ 4X400 ಮೀಟರ್ ರಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಮಯಾ ಅವರಿದ್ದರು. 2024ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೂತ್ರದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಾಡಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಮಿಫೆನ್ ಅಂಶ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಮದ್ದು ಬರುತ್ತದೆ. 2024ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಕೊಚ್ಚಿ ಸಮೀಪದ ಪೆರುಂಬವೂರ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಸ್ಮಯಾ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಾಡಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಡೆದಿದ್ದರು.</p>.<p>'ಕ್ಲಾಮಿಫೆನ್ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಇರುವ ಮದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮದ್ದಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿಲ್ಲ' ಎಂದು ವಿಸ್ಮಯಾ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೂ ಔಷಧಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ವಾದಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>2024ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29ರಿಂದ ವಿಸ್ಮಯಾ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೋದ ತಿಂಗಳು ನೀಡಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ವಿಸ್ಮಯಾ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಅಮಾನತು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಈ ನಡುವೆ ಓಟಗಾರ ಎನ್. ಷಣ್ಮುಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2025ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 5ರಿಂದ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನೀಡಲು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>