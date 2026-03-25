ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್‌ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಸೈಪ್ರಸ್‌ ಸುರಕ್ಷಿತ: ಫಿಡೆ

ನವದೆಹಲಿ: ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೈಪ್ರಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ಕಳವಳವನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚೆಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ (ಫಿಡೆ) ಬುಧವಾರ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ.

ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದರೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಫಿಡೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಸೈಪ್ರಸ್ ದ್ವೀಪವು, ಸಂಘರ್ಷಪೀಡಿತ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೈಪ್ರಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಾಯುನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು.

ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಭಾರತದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೋನೇರು ಹಂಪಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದೆಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಓಪನ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಲಾ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಈ ಟೂರ್ನಿ ಇದೇ 28 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 16ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವಿಜೇತರು ಆಯಾ ವಿಭಾಗದ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುವ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

'ಸೈಪ್ರಸ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ದೇಶ. ಅಲ್ಲೇನೂ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಿಲ್ಲ' ಎಂದೂ ಹೇಳಿದೆ.

ಆದರೆ ಓಪನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಹಿಕಾರು ನಕಾಮುರಾ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸೈಪ್ರಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಆಗಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತದ ಸಮಸ್ಯೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸೈಪ್ರಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತ ಆಗುವುದು ತೀರಾ ಅಪರೂಪ ಎಂದು ಫಿಡೆ ಹೇಳಿದೆ.