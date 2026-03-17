ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್‌ ಟೂರ್ನಿ: ತಾಣ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದ ಚೆಸ್‌ ಫೆಡರೇಷನ್

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ನಲುಗಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೈಪ್ರಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಫಿಡೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿ ಇದೇ 28ರಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ತಾಣ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚೆಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ (ಫಿಡೆ) ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತದ ತಾರೆ ಕೋನೇರು ಹಂಪಿ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆಸರಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾಗುವ ಆಟಗಾರ, ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಡಿ.ಗುಕೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವ ಆಟಗಾರ್ತಿ, ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಚೀನಾದ ಜು ವೆಂಜುನ್ ಅವರಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜರ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೈಪ್ರಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಾಯುನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸೈಪ್ರಸ್ ದೇಶವು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದ್ವೀಪವಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಅಂತಿಮ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಸೈಪ್ರಸ್ ಯುದ್ಧಕೇಂದ್ರವಾದ ಇರಾನ್, ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ದೂರ ಇಲ್ಲ ನಿಜ, ಆದರೆ ಈ ದೇಶ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕ್ಷೀಣವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಫಿಡೆ ಸಿಇಒ ಎಮಿಲ್ ಸುತ್ತೋವ್ಸ್ಕಿ ‘ಚೆಸ್ಬೇಸ್’ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಎಂಟು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ದಿವ್ಯಾ ದೇಶಮುಖ್, ಹಂಪಿ ಮತ್ತು ಆರ್.ವೈಶಾಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>