ಫಿಪಾ ವಿಶ್ವಕಪ್: ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದು

<p><strong>ಮೆಕ್ಸಿಕೊ:</strong> ಫಿಪಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಫಿಪಾ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ಫಿಪಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಟೂರ್ನಿಯ ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ಕುರಿತು ಹಲವು ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆ. ಇದೀಗ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದು, ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. </p><p>ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವೇಳೆ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಾವತಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಮೇ 21ರಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಟಿಕೆಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗೆ ಫಿಪಾ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ಪಡೆದಿರುವ ಉಚಿತ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಜೂನ್ 11ರಿಂದ ಮೆಕ್ಸಿಕೊದಲ್ಲಿ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಫಿಪಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಈ ಹಿಂದಿನ ಯಾವ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲೂ ಟಿಕೆಟ್ ಮೊತ್ತವು ಇಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>