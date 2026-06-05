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ಫಿಪಾ ವಿಶ್ವಕಪ್: ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದು

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 5 ಜೂನ್ 2026, 15:29 IST
Last Updated : 5 ಜೂನ್ 2026, 15:29 IST
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