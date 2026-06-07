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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದ ದೇಶ ಯಾವುದು?

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 7 ಜೂನ್ 2026, 9:51 IST
Last Updated : 7 ಜೂನ್ 2026, 9:51 IST
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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದ ದೇಶ ಯಾವುದು?

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸ, ದಾಖಲೆಯ ವಿಜೇತರು ಮತ್ತು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ವಿಕಸನದ ಕುರಿತಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ
1930ರಲ್ಲಿ ಉರುಗ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಡೆಯಿತು, ಇದನ್ನು ಫಿಫಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೂಲ್ಸ್ ರಿಮೆಟ್ ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಜೂಲ್ಸ್ ರಿಮೆಟ್ ಟ್ರೋಫಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಾರಿ ವಿಜೇತರು
ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡವು ಐದು ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ ದೇಶವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ತಂಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ
1930ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 13 ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿ 2026ರಲ್ಲಿ 48 ತಂಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಟ್ರೋಫಿ ವಿಜೇತರು
ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಇಟಲಿ ತಲಾ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಉರುಗ್ವೆ ತಲಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ
2022ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಯೊನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ನೇತೃತ್ವದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡವು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
5
ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಗೆದ್ದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
48
2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ತಂಡಗಳು
1930
ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಡೆದ ವರ್ಷ
22
ಇದುವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಆವೃತ್ತಿಗಳು
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
Fifa World CupLionel MessiFIFAFifa Worldcup

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