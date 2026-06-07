ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದ ದೇಶ ಯಾವುದು?

<p>ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್, ಜೂನ್ 12ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ ಹಾಗೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ದೇಶಗಳು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿವೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ.</p>.<p><strong>ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಇತಿಹಾಸ</strong></p><p>ಫಿಫಾ (Federation Internationale de Football Association) 1904ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಕನಸು 1920ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನನಸಾಯಿತು. ಫೀಫಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೂಲ್ಸ್ ರಿಮೆಟ್ ಅವರು ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಆರಂಭದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ <strong>‘ಜೂಲ್ಸ್ ರಿಮೆಟ್ ಟ್ರೋಫಿ’</strong> ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ 1930ರಲ್ಲಿ ಉರುಗ್ವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಉರುಗ್ವೆ ದೇಶವು ತನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 13 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಉರುಗ್ವೆ ತಂಡವು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು 4-2ರಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯಿತು.</p><p>1934 ಮತ್ತು 1938ರಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಟಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 1942 ಮತ್ತು 1946ರ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ರದ್ದಾದವು. </p><p>1950ರಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉರುಗ್ವೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯಿತು. 1954ರಿಂದ, ಜರ್ಮನಿ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮುಂತಾದ ತಂಡಗಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿವೆ.</p><p><strong>ತಂಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</strong></p><p>1930ರ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 13 ತಂಡಗಳು ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಬಳಿಕ 1978ರವರೆಗೆ 16 ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವು. 1982ರಲ್ಲಿ 24 ತಂಡಗಳು, 1998ರಿಂದ 32 ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಬಾರಿ (2026) 48 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.</p><p>ಟ್ರೋಫಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, 1930 ರಿಂದ 1970ರವರೆಗೆ ಫಿಫಾ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ‘ಜೂಲ್ಸ್ ರಿಮೆಟ್ ಟ್ರೋಫಿ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮೂರು ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. 1970ರ ಬಳಿಕ ಜೂಲ್ಸ್ ರಿಮೆಟ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ‘ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ’ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p><p><strong>ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡಗಳು</strong> </p><p>1930 ರಿಂದ 2022ರವರೆಗೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 22 ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 8 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸಿವೆ.</p><p>ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡವು 5 ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್, 1958, 1962, 1970, 1994 ಮತ್ತು 2002ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದೆ.</p><p>ಜರ್ಮನಿ 4 ಬಾರಿ ಈ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರು, 1954, 1974, 1990 ಹಾಗೂ 2014 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಇಟಲಿ ಕೂಡ 4 ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು, 1934, 1938, 1982 ಹಾಗೂ 2006ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡವು 3 ಬಾರಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಅವರು, 1978, 1986 ಹಾಗೂ 2022ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಉರುಗ್ವೆ ದೇಶಗಳು ತಲಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶಗಳು ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿವೆ. </p><p><strong>ಹಾಲಿ ಚಾಪಿಯನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ</strong></p><p>2022ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಯೊನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡವು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡವು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ 3ನೇ ಬಾರಿ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>