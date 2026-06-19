ನೇಷನ್ಸ್ ಕಪ್ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸತತ 3ನೇ ಜಯ

<p>ಆಕ್ಲೆಂಡ್ (ಪಿಟಿಐ): ಗೋಲು ಹಿನ್ನಡೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾರತ ತಂಡವು, ಎಫ್ಐಎಚ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕಪ್ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ 3–2 ರಿಂದ ಉರುಗ್ವೆ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ಸತತ ಮೂರನೇ ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಎ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತು.</p>.<p>ದೀಪಿಕಾ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ದೀಪಿಕಾ ಸೊರೆಂಗ್ ಅವರು ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಭಾರತವು ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕ ‘ಎ’ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಎರಡನೇ ತಂಡವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಭಾರತ ಜೂನ್ 20ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅದೇ ದಿನ ನಡೆಯುವ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>13ನೇ ನಿಮಿಷ ಚಿಯಾರಾ ಅಪ್ಪೆನಿನೊ ಅವರು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಉರುಗ್ವೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರು. 24ನೇ ನಿಮಿಷ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಫ್ಲಿಕರ್ ದೀಪಿಕಾ ಅವರೂ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಸ್ಕೋರ್ ಸಮ ಮಾಡಿದರು. ದೀಪಿಕಾ ಸೊರೆಂಗ್ ಅವರು ವಿರಾಮದ ನಂತರ (43ನೇ ನಿಮಿಷ) ಫೀಲ್ಡ್ ಗೋಲಿನ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆದರೆ ಮಾನ್ಯುಯೆಲಾ ವಿಲಾರ್ 55ನೇ ನಿಮಿಷ ಗಳಿಸಿದ ಗೋಲಿನಿಂದ ಸ್ಕೋರ್ ಮತ್ತೆ ಸಮನಾಯಿತು. ಮರು ನಿಮಿಷವೇ ದೀಪಿಕಾ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಸೋತ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಉತ್ತಮ ಆಟಕ್ಕಾಗಿ ವಿಲಾರ್ ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭಾರತದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ ನೇಹಾ ಅವರಿಗೆ ಇದು 200ನೇ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-51-1928600580</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>