ನವದೆಹಲಿ: 'ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಗತ್ಯಗಳ' ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಭಾರತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ಗೆ (ವಿಎಫ್ಐ) ನೀಡಿದ್ದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ (ಎಫ್ಐಬಿವಿ) ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹಿಂಪಡೆದಿದೆ.

ಕಳಪೆ, ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಇಬ್ಬರು ಸೀನಿಯರ್ ಆಟಗಾರರು ಅಹಮದಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಶಿಬಿರ ತೊರೆದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ಭಾರತ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಮಿತಿಯ (ಐಒಎ) ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ರೋಹಿತ್ ರಾಜಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ರಘುರಾಮ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಚಾಲನಾ ಸಮಿತಿಗೆ ದೇಶದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು, ಆಟಗಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ರಕ್ಷಿಸುವ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಎಫ್ಐವಿಬಿ ವಹಿಸಿದೆ. ಎಫ್ಐವಿಬಿ ಕ್ರೀಡಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಟೀವ್ ಟ್ಯುಟನ್, ಕಾನೂನು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸ್ಟೀಫನ್ ಬಾಕ್ ಮತ್ತು ಹಿತೇಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರೂ ಚಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಚಾಲನಾ ಸಮಿತಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಫ್ಐವಿಬಿ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು, ಈವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಎಫ್ಐನ ಹಂಗಾಮಿ ಸಮಿತಿ ಪೂರೈಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಫ್ಐವಿಬಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆದರೆ ದೇಶದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ನಡೆಯಲು, ಈ ಹಿಂದೆಯಿದ್ದ ಚಾಲನಾ ಸಮಿತಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಚಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಎಫ್ಐವಿಬಿ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಆಟಗಾರರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ತನ್ನ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ, ಸಮರ್ಥ ಆಡಳಿತ ನೀಡುವಂತೆ ಚಾಲನಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಹೊಣೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಫ್ಐಬಿವಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಪತ್ರ:

ವಿದೇಶಿ ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಅಸಮರ್ಥ ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕಳಪೆ, ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿ 'ಲಿಬೆರೊ' (ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗ) ಆಟಗಾರ ಆನಂದ್ ಕೆ. ಮತ್ತು 'ಮಿಡ್ಲ್ ಬ್ಲಾಕರ್' ಜಾನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು ಅಹಮದಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಶಿಬಿರ ತೊರೆದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿನ ಭಾರತ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ (ಸಾಯ್) ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಐಒಎಗೆ ಬರೆದ ಇ–ಮೇಲ್ ವಿಎಫ್ಐಗೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಆದರೆ ಇದನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದ ವಿಎಫ್ಐ, ಇದು 'ಆಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜಕೀಯ' ಎಂದಿತ್ತು.