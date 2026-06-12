ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಜೂನ್ 2026
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ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆ: ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ 500 ಮಂದಿ ಅನರ್ಹ

ಕುಸ್ತಿ ಫೆಡರೇಷನ್ ಕ್ರಮ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 12 ಜೂನ್ 2026, 16:26 IST
Last Updated : 12 ಜೂನ್ 2026, 16:26 IST
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