ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆ: ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ 500 ಮಂದಿ ಅನರ್ಹ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ವಯಸ್ಸಿನ ನಕಲಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ಕುಸ್ತಿ ಫೆಡರೇಷನ್, ಗೊಂಡಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟೂರ್ನಿಯ ವೇಳೆ ಜನನಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದೆ.</p>.<p>ಜೂನ್ 6 ರಿಂದ 8ರವರೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗೊಂಡಾದಲ್ಲಿ ಈ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್, ಗ್ರೀಕೊ ರೋಮನ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,200 ಮಂದಿ ಹಾರಜಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಯಸ್ಸು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಜನನಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಧಾರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಟಿಪಿ ಮೂಲಕವೂ ವಯಸ್ಸಿನ ದೃಢೀಕರಣ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ದಿನಾಂಕ ತಾಳೆಯಾಗದ ಸುಮಾರು 500 ಮಂದಿ ನಕಲಿ ಜನನಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದು ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪುರುಷರ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ 300 ಮಂದಿ, ಗ್ರಿಕೊ ರೋಮನ್ನಲ್ಲಿ 125 ಮಂದಿ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 50 ಮಂದಿ ಅನರ್ಹಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹರಿಯಾಣದ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಒಬ್ಬನ ಜನನಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ವರ್ಷ 2007 (ಸ್ಥಳ: ದೆಹಲಿಯ ನರೇಲಾ) ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಧಾರ್ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಈತ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 2004ರಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕ ಕೇವಲ 350 ಮಂದಿ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ, 160 ಮಂದಿ ಗ್ರಿಕೊ ರೋಮನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 185 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ವಯಸ್ಸಿನ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆ ನೀಡಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪಿಡುಗನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ನಾವು ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಭಾಗವಹಿಸುವ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಬಾರದು’ ಎಂದು ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ನಾವು ಈ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ 15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ, 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಮತ್ತು 20 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>