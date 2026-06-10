<p><strong>ಮಂಗಳೂರು:</strong> ಎರಡನೇ ದಿನದಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದ ಫೋರ್ಮಿಡೇಬಲ್ಸ್ ತಂಡ ಬುಧವಾರ ಗೆಲುವಿನ ಲಯ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಮವೆರಿಕ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರಿಜ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ‘ಗೋಲ್ಡ್’ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು.</p>.<p>ಕರಾವಳಿ ಬ್ರಿಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತ ಬ್ರಿಜ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬ್ರಿಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂದೂರಿನ ಸೇಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಎ ಬ್ರಿಜ್, ಫೆನೆಸ್ತ ಮತ್ತು ಹೇಮಂತ್ ಜಲನ್ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟವು.</p>.<p>ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನ ಮೊದಲ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಮಿಡೇಬಲ್ಸ್ 24, ಇಎ ಬ್ರಿಜ್ –24, ಫೆನೆಸ್ತ 3 ಮತ್ತು ಹೇಮಂತ್ ಜಲನ್ –3 ಸ್ಕೋರು ಗಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸಿಲ್ವರ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಓವರ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್, ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಟೀಮ್ ಬೈಕುಂತ್ ಮತ್ತು ಟಾಪ್ರಫ್ ತಂಡಗಳು ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಒಂದನೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಓವರ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ (ಸ್ಕೋರು: 36) ಜೊತೆ ಜುತಿಕಾ, 2ನೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (34) ಜೊತೆ ವೇದಾಂತ, 3ನೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬೈಕುಂತ್ (103) ಜೊತೆ ಸೂಪರ್ ಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು 4ನೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ರಫ್ (8) ಜೊತೆ ಮಿರಾಕಲ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>