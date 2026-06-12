ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೆ. 3ರಿಂದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಚೆಸ್ ಲೀಗ್

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಚೆಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ (ಫಿಡೆ) ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಚೆಸ್ ಲೀಗ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಆವೃತ್ತಿಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜಿಸಿಎಲ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.</p>.<p>ತಂಡ ಮಾದರಿಯ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ‘ಚೆಸ್ ಆಟವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಸ್ನೇಹಿ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿಸಲು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಚೆಸ್ ಲೀಗ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ನಾಲ್ಕನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಲೀಗ್ನ ಕಮಿಷನರ್ ಗೌರವ್ ರಕ್ಷಿತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಚೆಸ್ ಲೀಗ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಆವೃತ್ತಿ ನಡೆಸಲು ಹರ್ಷವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ವಿಶ್ವ ಚೆಸ್ ಆಂದೋಲನದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಫಿಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರ್ಕಾಡಿ ದ್ವೊರಕೊವಿಚ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಗ್ರ ಆಟಗಾರರಾದ ಆರ್.ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ, ಡಿ.ಗುಕೇಶ್ ಮತ್ತು ದಿಗ್ಗಜ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಆನಂದ್ ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>