ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸಿದ ಶಂಕೆ: ಟೈಗರ್‌ ವುಡ್ಸ್‌ ಬಂಧನ, ಬಿಡುಗಡೆ

<p><strong>ಜುಪಿಟೆರ್ ದ್ವೀಪ (ಅಮೆರಿಕ, ಎಪಿ</strong>): ದಿಗ್ಗಜ ಗಾಲ್ಫ್ ಆಟಗಾರ ಟೈಗರ್ ವುಡ್ಸ್ (50) ಅವರು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಕಾರು ಟ್ರಕ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಬಂಧ, ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸಿದ ಶಂಕೆ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ವುಡ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬಂಧನದ ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ವುಡ್ಸ್ ಅವರು ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ವುಡ್ಸ್ ಅವರು ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿರುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರಿಂದ 'ಬ್ರೆಥ್ಲೈಸರ್'ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ 'ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್' ಅಂಶ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ, ಮೂತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ವುಡ್ಸ್ ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು' ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ವುಡ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಶಂಕೆ ಮೇಲೆ ವುಡ್ಸ್ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದು ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ. 2017ರಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದರು. ಆಗಲೂ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ 'ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್' ಅಂಶ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.</p>