<p><strong>ವಾರ್ಸಾ (ಪಿಟಿಐ)</strong>: ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಡಿ.ಗುಕೇಶ್ ಅವರು ಸೂಪರ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಿಟ್ಝ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತರಾದರು. ಅಮೆರಿಕದ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೋಕ್ ನೀಮನ್ ಅವರು ಒಟ್ಟು 22.5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಲೆಹಾಕಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕಿರೀಟ ಧರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಟ್ರೊಫಿಯ ಜೊತೆ ಸುಮಾರು ₹47 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಹಣ ನೀಮನ್ ಪಾಲಾಯಿತು. ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ಯಾಬಿಯಾನೊ ಕರುವಾನ (22 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್), ವೆಸ್ಲಿ ಸೋ (21), ಸ್ಲೊವೇನಿಯಾದ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಫೆಡೊಸೀವ್ (18), ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಅಲಿರೇಜಾ ಫಿರೋಝ್ (17.5) ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡರಿಂದ ಐದರವರೆಗಿನ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನ ಭಾಗವಾದ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗುಕೇಶ್ ಸಂಭವನೀಯ 36ರಲ್ಲಿ 17 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಪಂದ್ಯದ ಗೆಲುವಿಗೆ 2 ಮತ್ತು ಬ್ಲಿಟ್ಝ್ ಆಟದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ 9 ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಮತ್ತು 18 ಬ್ಲಿಟ್ಝ್ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260511-51-2121364780</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>