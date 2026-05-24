5,000 ಮೀ. ಓಟ: ಭಾರತದ ಗುಲ್ವೀರ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಭಾರತದ ಗುಲ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ‘ಲಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಫೆಸ್ಟ್’ ಕೂಟದ ಪುರುಷರ 5,000 ಮೀ. ಓಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದರು. 13 ನಿಮಿಷ 03.93 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಸಿದ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಟೂರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಟ್ಟದ ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಎರಿಟ್ರಿಯಾದ ಹ್ಯಾಬ್ಟಮ್ ಸ್ಯಾಮುಯೆಲ್ (12 ನಿ., 57.23 ಸೆ.) ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಜಾಕ್ಸನ್ ಶಾರ್ಪ್ (13 ನಿ., 05.22 ಸೆ.) ಕಂಚು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ದೇಶದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ದೂರ ಅಂತರದ ಓಟಗಾರನಾಗಿರುವ ಗುಲ್ವೀರ್ ಅವರು ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ 2024ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ 13 ನಿ., 11.82 ಸೆ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಎಂಟು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿಂದ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>5,000 ಮೀ. ಓಟದ ಒಳಾಂಗಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಯೂ 27 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಗುಲ್ವೀರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಬೋಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ 2025ರ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡಿಎಂಆರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಒಳಾಂಗಣ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ದೂರವನ್ನು 12 ನಿಮಿಷ 59.77 ಸೆ.ಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದರು.</p>.<p>3,000 ಮೀ. ಓಟ, 10,000 ಮೀ. ಓಟ ಹಾಗೂ ಹಾಫ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ನಲ್ಲೂ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಯ ಗೌರವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>