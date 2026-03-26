ವಿಶ್ವ 10ಕೆ ಓಟದಲ್ಲಿ ಗುಲ್ವೀರ್‌ ಕಣಕ್ಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೂರ ಅಂತರದ ಓಟಗಾರ ಗುಲ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 'ಟಿಸಿಎಸ್ ವಿಶ್ವ 10ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು' ಓಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸವಾಲನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಗುಲ್ವೀರ್ ಅವರು ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿ ಹಾಫ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್'ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು 59 ನಿಮಿಷ 42 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿದ್ದರು. ಇದು ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಅಥ್ಲೀಟ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಿಂದ 'ಗೋಲ್ಡ್ ಲೇಬಲ್ ರೇಸ್' ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ 18ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಒಟ್ಟು ₹1.97 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ವಿಜೇತರು ತಲಾ ₹24.44 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವರು.

10 ಸಾವಿರ ಮೀಟರ್ (27:00.22) ಮತ್ತು 5000 ಮೀಟರ್ (12:59.77) ಎರಡರಲ್ಲೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಗುಲ್ವೀರ್ 2025ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಎರಡೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲೂ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆದಿದ್ದರು. ಕೋಲ್ಕತ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2025ರ ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ವಿಶ್ವ 25ಕೆ ಓಟವನ್ನು (1:12:06) ಕೂಟ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದರು.

'ವಿಶ್ವ 10ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಓಟ'ವು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ರಸ್ತೆ ರೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಾನು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಂಘಟಕರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುಲ್ವೀರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉಗಾಂಡಾದ ಹಾರ್ಬರ್ಟ್ ಕಿಬೆಟ್, ಕೀನ್ಯಾದ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಲಂಗಾಟ್, ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಗೆಮೆಚು ಡಿಡಾ ಮತ್ತು ಎರಿಟ್ರಿಯಾದ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಹ್ಯಾಬ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.