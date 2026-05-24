ರಾಂಚಿ: ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ ಗುರಿಂದರ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೀನಿಯರ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಕಪ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟವನ್ನು 10.09 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿಶಾಲ್ ಟಿ.ಕೆ. ಅವರು 400 ಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು 45 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಓಟಗಾರನೆಂಬ ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.

ಕೂಟದ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷದ ಗುರಿಂದರ್ವೀರ್ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿ, ಅನಿಮೇಶ್ ಕುಜೂರ್ (10.15 ಸೆ.) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದದಾಖಲೆ ಮುರಿದರು. 10 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅನಿಮೇಶ್ (10.18ಸೆ) ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಗುರಿಂದರ್ವೀರ್ (10.17 ಸೆ.) ಶನಿವಾರ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹೀಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುರಿದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹೀಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿಮೇಶ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಗ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು.

ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಂಜಾಬ್ನ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಗುರಿಂದರ್ವೀರ್ ಅವರು 10.10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಓಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2026ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೂ ಅರ್ಹತೆ ಗಳಿಸಿದರು.

ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ 23 ವರ್ಷದ ಅನಿಮೇಶ್ (10.21 ಸೆ.) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. ರಿಲಯನ್ಸ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಣವ್ ಗುರವ್ (10.29 ಸೆ) ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.

ಪುರುಷರ 400 ಮೀಟರ್ ಓಟವನ್ನು ವಿಶಾಲ್ 44.98 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದರು. ಪ್ರಸಕ್ತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. 22 ವರ್ಷದ ವಿಶಾಲ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ 45.12 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ತಮ್ಮದೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಥ್ಲೀಟ್ ರಾಜೇಶ್ ರಮೇಶ್ 45.31 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಓಟ ಮುಗಿಸಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಜಯ್ ಕುಮಾರ್ (45.47 ಸೆ) ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260524-51-402152755