ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಭಾರತ ಹಾಕಿ ಆಟಗಾರ ಗುರ್ಜಂತ್ ಸಿಂಗ್ ನಿವೃತ್ತಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಭಾರತ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಗುರ್ಜಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಕಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಬೆನ್ನುನೋವಿನ ಕಾರಣ ಅವರು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಬಿದಿದ್ದರು.</p>.<p>'ಭಾರತ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೇಳಲು ಇದು ಸಕಾಲ' ಎಂದು 31 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಟಗಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಂಟನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸೀನಿಯರ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು 130 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಮೃತಸರದ ಖೈಲಾರ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಆಟಗಾರ ಟೋಕಿಯೊ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು. 2023ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಹಾಂಗ್ಝೌನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರತ ತಂಡ ಚಿನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>2025ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ ಲೀಗ್ ನಂತರ ಬೆನ್ನು ನೋವಿನಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 'ಏಳು– ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾನು ಆಟವಾಡಲು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>