10.09 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 100 ಮೀಟರ್ ಓಡಿದ ರೈತನ ಮಗ ಗುರ್ವಿಂದರ್: ಹೊಸ ದಾಖಲೆ

<p><strong>ರಾಂಚಿ:</strong> ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೆಡರೇಶನ್ ಕಪ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗುರ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 100 ಮೀಟರ್ ಓಟವನ್ನು ಕೇವಲ 10.09 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗುರ್ವಿಂದರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಓಟದ ಮೂಲಕ 10.10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅನಿಮೇಶ್ ಕುಜುರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕುಜುರ್ ಅವರು 10.20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗುರಿ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ಪ್ರಣವ್ ಪ್ರಮೋದ್ 10.29 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಫೆಡರೇಶನ್ ಕಪ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 2026ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಗುರ್ವಿಂದರ್ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕೂಡಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.</p><p><strong>ರೈತನ ಮಗನಿಂದ ದಾಖಲೆ</strong></p><p>ಪಂಜಾಬ್ನ ರೈತ ಕುಟುಂಬದ ಗುರ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್, ಈ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ‘ಟಾಸ್ಕ್ 10.10 ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದೇಶ ಬರೆದುಕೊಂಡ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ಬಳಿಕ ಅವರು 10.9 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇದೇ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು, ಅವರು 10.17 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗುರಿ ತಲುಪಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅನಿಮೇಶ್ ಕುಜುರ್ 10.15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಶನಿವಾರ ಕುಜುರ್ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ್ದಾರೆ.</p>