ಹವ್ಯಕ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿ: ಅಖಿಲ್‌, ಆರ್ಯಾ ಕೂರ್ಸೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ನಗರದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ‘ಹವ್ಯಕ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿ’ಯ ಪುರುಷರ (35 ವರ್ಷದೊ ಳಗಿನವರ) ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದರು. ಸಾತ್ವಿಕ್ ಭಟ್ ಅವರು ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಯಾ ಕೂರ್ಸೆ ಅವರು ವರ್ಷಾ ಭಟ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಇದೇ ವಯೋಮಾನದವರ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ರಹಿತ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಜಿ. ಭಟ್ ಕಿರೀಟ ತಮ್ಮದಾಗಿಕೊಂಡರು.</p>.<p><strong>ವಿಜೇತರು:</strong> 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು: ಬಾಲಕರು: ಓಂಕಾರ್ ಭಟ್; ಬಾಲಕಿ ಯರು: ಚಾರ್ವಿ ಗಣೇಶ್; ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್: ಆರ್ಯಾ ಕೂರ್ಸೆ– ಅರ್ಜುನ್. 35 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು: ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್: ಅಖಿಲ್ ಹೆಗಡೆ; ಆದಿತ್ಯ ಜಿ. ಭಟ್ (ಶ್ರೇಯಾಂಕ ರಹಿತರು); ಮಹಿಳೆಯರು: ಆರ್ಯಾ ಕೂರ್ಸೆ; 35ರಿಂದ 50 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು: ಪುರುಷರು: ಶ್ರೀನಿಧಿ ಎಸ್.; ಮಹಿಳೆಯರು: ಸಂಪೂರ್ಣಾ ಭಟ್; 50ರಿಂದ 60 ವರ್ಷ ದೊಳಗಿನವರು: ಪುರುಷರು: ಗಣಪತಿ ಪಂಡಿತ್; 60 ವರ್ಷ ದಾಟಿದವರು: ಪುರುಷರು: ಸುಬ್ಬರಾವ್.</p>