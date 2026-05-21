ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಹರಿಯಾಣದ ಶಾಹಬಾದ್ ಮಾರ್ಕಂಡ ನಗರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ ತರಬೇತುದಾರ ಬಲದೇವ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮ ಅವರು ಮೇ 25ರಂದು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>75 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 1982ರಲ್ಲಿ ಶಾಹಬಾದ್– ಮಾರ್ಕಂಡಕ್ಕೆ ಹರಿಯಾಣ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದರು. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರು 1993ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿದರು. ಈ ನಗರವನ್ನು 'ಹಾಕಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ತಾಣ' ವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260521-51-1002900125</p>