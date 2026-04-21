ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಅನುಭವಿಗಳಾದ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ 36 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸೀನಿಯರ್ ಪುರುಷರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ 20ರಿಂದ ಮೇ 9 ರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಲಿದೆ. 2025-26ರ ಪ್ರೊ ಲೀಗ್ನ ಯುರೋಪ್ ಲೆಗ್, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಋತುವಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಭಾವ್ಯ ಆಟಗಾರರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಮತ್ತು ಹೊಸಮುಖಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಿದೆ. ಮಾಜಿ ನಾಯಕರಾದ ಮನ್ಪ್ರೀತ್, ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಅವರೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>