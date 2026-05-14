ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಜೇಶ್ ಕಿಡಿ

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತ 21 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದ ಪಿ.ಆರ್.ಶ್ರೀಜೇಶ್ ಅವರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂದುವರಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಆಟಗಾರ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾವು ವಿದೇಶಿ ಕೋಚ್ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಿ ಕೋಚ್ಗಳಿಗೆ ಮಣೆಹಾಕುವ ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವರು 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ನನ್ನ ಕೋಚಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಐದು ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದೆವು. ಐದರಲ್ಲೂ ಮೊದಲ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದೆವು' ಎಂದು ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕುವುದನ್ನುಕೇಳಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ವಿದೇಶಿ ಕೋಚ್ ನೇಮಕಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿದೆ' ಎಂದು ಶ್ರೀಜೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2020ರ ಟೋಕಿಯೊ ಮತ್ತು 2024ರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ಭಾರತ ಜೂನಿಯರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಶ್ರೀಜೇಶ್ ಅವರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 21 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ತಂಡವು, ಸುಲ್ತಾನ್ ಜೋಹೊರ್ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತ್ತು. ಜೂನಿಯರ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಮತ್ತು ಮಸ್ಕತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜೂನಿಯರ್ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿಲೀಪ್ ಟಿರ್ಕೆಅವರು, 'ಶ್ರೀಜೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಕೋಚಿಂಗ್ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಿತ್ತುಹಾಕಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹತೆ ಆಧರಿಸಿ ಹೊಸ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260514-51-491034782