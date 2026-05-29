<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಡಿವೈಇಎಸ್ ಹಾಸನ ಹಾಗೂ ಡಿವೈಇಎಸ್ ಕೂಡಿಗೆ ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ‘ಹಾಕಿ ಕರ್ನಾಟಕ’ ರಾಜ್ಯ 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವು.</p>.<p>ಶಾಂತಿನಗರದ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕೆ.ಎಂ.ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಇಎಸ್ ಹಾಸನ ತಂಡವು ಶೂಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ 4–2ರಿಂದ ‘ಸಾಯ್’ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ (ಎಸ್ಟಿಸಿ), ಮಡಿಕೇರಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ರೋಚಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.</p>.<p>ಈ ಪಂದ್ಯವು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 2–2 ಡ್ರಾ ಆಗಿತ್ತು. ಶೂಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಿವೈಇಎಸ್ ತಂಡದ ಸರಸ್ವತಿ ಎಚ್.ವೈ., ಜಿ.ಎಚ್.ಅನುಸೂಯ, ಮಾಧುರ್ಯ ಜಿ.ಎಸ್. ಹಾಗೂ ಗಗನಶ್ರೀ ಎಸ್.ಜಿ. ಚೆಂಡನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗುರಿ ಸೇರಿಸಿದರು. ಎಸ್ಟಿಸಿ ತಂಡದ ಬೋಯಾ ಶ್ರುತಿ ಹಾಗೂ ಸಬಿತಾ ಎ. ತಲಾ ಒಮ್ಮೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಗುರಿ ತಲುಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಿಕಾ ಕೆ.ಕೆ. ಅವರ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೋಲುಗಳ ಬಲದಿಂದ ಡಿವೈಇಎಸ್ ಕೂಡಿಗೆ ತಂಡವು 4–0ಯಿಂದ ಹಾಕಿ ಬೆಳಗಾವಿ ತಂಡವನ್ನು ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಮಣಿಸಿತು. ಯಶಿಕಾ 10ನೇ, 37ನೇ ಹಾಗೂ 46ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಪಾವನಾ (39ನೇ ನಿ.) ಒಂದು ಗೋಲಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಸಿ ಹಾಗೂ ಹಾಕಿ ಬೆಳಗಾವಿ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ.</p>