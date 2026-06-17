ನೇಷನ್ಸ್ ಕಪ್ ಹಾಕಿ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ಜಪಾನ್

<p>ಆಕ್ಲೆಂಡ್ (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ, ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 2–1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಜಪಾನ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಎಫ್ಐಎಚ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕಪ್ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಿತು.</p>.<p>ನಾಯಕಿ ಸಲೀಮಾ ಟೆಟೆ ಮತ್ತು ಲಾಲ್ರೆಮ್ಸಿಯಾಮಿ ಅವರು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ವಿಜೇತರು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಪ್ರೊ ಲೀಗ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅರ್ಹತೆ ಸಂಪಾದಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೂರನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ (30 ರಿಂದ 45ನೇ ನಿಮಿಷ) ಭಾರತ ನಿರಂತರ ದಾಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ ಬಳಿಕ ಸಲೀಮಾ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನಡೆ ಗಳಿಸಿತು. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ತಂಡವು ಐ ಹಿರಾಮಿತ್ಸು ಅವರ ಮೂಲಕ ಸ್ಕೋರ್ 1–1 ಸಮಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಆದರೆ ಲಾಲ್ರೆಮ್ ಸಿಯಾಮಿ (49ನೇ ನಿ) ಗಳಿಸಿದ ಗೋಲು ಭಾರತದ ಪಾಲಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ಸುಶೀಲಾ ಚುನು ಪುಖ್ರಂಬಂ ಅವರು ವೃತ್ತದ ತುದಿಯಿಂದ ನೀಡಿದ ಕರಾರುವಾಕ್ ಪಾಸ್ ಗೋಲಿಗೆ ನೆರವಾಯಿತು. ಇದರ ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣೆ ಆಟಗಾರರು ಜಪಾನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೋಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಪಂದ್ಯವು ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಪಾಲಿಗೆ ನೂರನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವಾಯಿತು.</p>.<p>ಭಾರತ ತಂಡವು, ಎ ಗುಂಪಿನ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಉರುಗ್ವೆ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಗುಂಪಿನಿಂದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ಇನ್ನೊಂದು ತಂಡದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಣ ಸೆಣಸಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-51-1614724749</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>