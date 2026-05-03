ವಿಶ್ವ ಜೂನಿಯರ್ ಶೂಟಿಂಗ್; ಐಶ್ವರ್ಯ ಆಯ್ಕೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಯುವ ಶೂಟರ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಾಲೆಹೊಸೂರ್ ಅವರು ವಿಶ್ವ ಜೂನಿಯರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಸುಹ್ಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, 50 ಮೀ. ಫ್ರೀ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ವಿಶ್ವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ತರಬೇತುದಾರರಾದ ರವಿಚಂದ್ರ ಬಾಲೇಹೊಸೂರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈಫಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿ' ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಹೇಳಿದರು.