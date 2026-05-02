ಐಸ್‌– ಹಾಕಿ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ಮಕಾವ್‌

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ನಾಯಕ ಗುರುತೇಜ್ ಸಿಂಗ್ ಭಟ್ಟಿ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ಗೋಲುಗಳ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನದ ಬಿಷ್ಕೆಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ವರ ಐಸ್– ಹಾಕಿ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ 8–1ರಿಂದ ಮಕಾವ್ ತಂಡವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>14ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಅಜಯ್ ಡಾಂಗಿ ಅವರು ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಮಕಾವ್ ತಂಡದ ಕುವೊಕ್ ಹೂ ಲೀ 17ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಹೊಡೆದು ಸಮಬಲ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಫ್ತೀಕರ್ ಹುಸೇನ್ (39ನೇ ನಿ.) ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಕೊನೆಯ ಅವಧಿಯ ಆಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರು ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆದರು. ನಾಯಕ ಗುರುತೇಜ್ (45 ನೇ, 52ನೇ, 53ನೇ ಹಾಗೂ 59ನೇ ನಿ.) ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ತಾಂಜಿನ್ ತಾಶಿ (52ನೇ ನಿ.) ಹಾಗೂ ದೇವಾಂಶ್ ಶರ್ಮಾ (54ನೇ ನಿ.) ತಲಾ ಒಮ್ಮೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಗೋಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು.