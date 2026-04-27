ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ (ಐಐಎಸ್), ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಎಸ್ಎಐ) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಸತಿ ಟೇಕ್ವಾಂಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

2028ರ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪದಕ ತರುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಸಲಾದ ಸುದೀರ್ಘ ಸ್ಕೌಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ 16 ರಿಂದ 26 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ 24 ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು (12 ಪುರುಷರು ಮತ್ತು 12 ಮಹಿಳೆಯರು) ಈ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಾದ 'ಇನೋಸಿಯನ್' ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುಗಮ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿದೆ. ಟೇಕ್ವಾಂಡೋ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೂ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪದಕ ಲಭಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ತರಬೇತಿ ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ, ಜೈಪುರ ಮತ್ತು ಪಾಟ್ನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಭೆ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರಿಗೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜೇಡ್ ಜೋನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜೌವಾದ್ ಅಚಾಬ್ ಅವರಂತಹ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಜ್ಞರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೈನಂದಿನ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರರಾದ ಡೇವಿಡ್ ಆರ್ಟುರೊ ಡೇವಿಸ್ ಡಿಯಾಜ್ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಬ್ರಿಟನ್ನ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ರೂವಾರಿ ಗ್ಯಾರಿ ಹಾಲ್ ಅವರು ಇದರ ಉನ್ನತ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಗ್ಯಾರಿ ಹಾಲ್ ಅವರು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸುವಂತಿವೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ತರಬೇತುದಾರರ ತಂಡವು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಐಐಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮನಿಷಾ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ರೋಯಿಂಗ್ ನಂತರ ಟೇಕ್ವಾಂಡೋವನ್ನು ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೇರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.