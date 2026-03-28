ಮಂಗಳೂರು: ಸಹ ಚಾಲಕ ಕೇರಳದ ರಾಜೀವ್ ಲಾಲ್ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಜಿಮಠ ಸಮೀಪದ ಒಡ್ಡೂರು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಐಎಂಎಸ್ಸಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಟ್ರೋಫಿ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. 

ಇಂಡಿಯನ್ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ (ಐಎಂಎಸ್ಸಿ) 25ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಜಿಮ್ನಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥುಲ್ ಥಾಮಸ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಅವರು ಲೇಡೀಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಶೋನಿ ಪವಿತ್ರನ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದರು.

ಜಿಮ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಬು ಕ್ಷೇವಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸುಜಿತ್ ಚೆಂಗಪ್ಪ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆದರೆ ಧೀರಜ್ ಮಾನೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸಂತೋಷ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. ಲೇಡೀಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸಾ ಎಲ್ಸಾ ಜಾನ್ಸನ್–ಅಶ್ವಿನ್ ದಾಸ್ ಮತ್ತು ರಚನಾ–ಸಾಬು ಕ್ಷೇವಿಯರ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. 

ವೈಶಾಖ್–ಶರತ್ ಮಿಂಚು

ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗವಾದ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೀಸೆಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ವೈಶಾಖ್ ರೈ ಮತ್ತು ಶರತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದರು. ಸುದಿನ್ ರೈ–ರತನ್ ಜೋಡಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆದರು. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಸಚಿನ್ ಜಾಲ್ಸೂರ್ ಮತ್ತು ವೈಭವ್ ಕಜೆಗದ್ದೆ ಅವರ ಪಾಲಾಯಿತು. ಸ್ಟಾಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಹರೂಫ್ ಮತ್ತು ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಸ್ಲಾಂ ಅವರ ಮುಡಿಗೇರಿತು. ಸೋಮ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಗಗನ್ ವೈ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆದರೆ, ಶಬಿಲ್ ಕೋಯ ಮತ್ತು ಜಮ್ಸಿ ರೂಬಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. 

ಇತರ ವಿಭಾಗಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು: ಎಸ್ಯುವ ಓಪನ್: ಚತುರ್ ಆದಿತ್ಯ–ಆದರ್ಶ್ ಕೆ–1, ಜವಾದ್–ಮಿಥುನ್–2, ರಮೇಶ್–ಸತೀಶ್–3; ಥಾರ್ 2020: ಜ್ಯಾಕ್ ಅನಿಲ್–ಮಹಾಬಲ ಭಟ್–1, ಅಶ್ವಿನ್–ಉಜ್ನಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್–2, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಚಿತ್ ರೈ–3; ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್: ರಮೇಶ್ ಅರುಣಾಚಲಂ–ಸತೀಶ್–1, ಚಂದ್ರಮೌಳಿ–ಗಾಯತ್ರಿ–2, ಅಶ್ವಿನ್ ದಾಸ್–ಅಕ್ಷಾ ಜಾನ್ಸನ್–3; ಜೂನಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್: ಅಭಿಷೇಕ್ ಬೋರ್ಕರ್–ಮನೀಷ್–1, ಪೊನ್ನಣ್ಣ–ಅಮನ್ ಅಪ್ಪಚ್ಚು–2, ಚತುರ್ ಆದಿತ್ಯ–ಆದರ್ಶ್ ಕೆ–3.