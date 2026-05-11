ರಿಕರ್ವ್‌: ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ

ಶಾಂಘೈ (ಪಿಟಿಐ): ಅನುಭವಿಗಳಾದ ದೀಪಿಕಾ ಕುಮಾರಿ, ಅಂಕಿತಾ ಭಕತ್ ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದ ಕುಂಕುಮ್ ಮೊಹದ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದ ಭಾರತ ರಿಕರ್ವ್ ತಂಡ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಚೀನಾ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಆರ್ಚರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸ್ಟೇಜ್ 2 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಅದೃಷ್ಟಗಳ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಶೂಟೌಟ್ ನಂತರ 5–4 (28–26) ರಿಂದ ಫೆವರೀಟ್ ಎನಿಸಿದ್ದ ಚೀನಾ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ನಾಲ್ಕು ಸೆಟ್ಗಳ ನಿಯಮಿತ ಅವಧಿ 4–4 ರಿಂದ ಸಮನಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೇವಲ ಎರಡು ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತವರಿಗೆ ಮರಳಬೇಕಾಯಿತು. ಸಾಹಿಲ್ ಜಾಧವ್ ಪುರುಷರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಿಮ್ರನ್ಜೀತ್ಗೆ ನಿರಾಸೆ: ರಿಕರ್ವ್ ಮಹಿಳೆಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಿಮ್ರನ್ಜೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಬಿಲ್ಗಾರ್ತಿ ಕಾಂಗ್ ಚೇಯೊಂಗ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ) ಅವರಿಗೆ ಮಣಿದು ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ನಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಗೆಲುವು ಒಲಿಯಲಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಿಲ್ಗಾರ್ತಿ ಜಾಂಗ್ ಮಿನ್ಹೀ ಅವರಿಗೆ ಮಣಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>