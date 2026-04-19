ಭಾರತದ ಐದು ತಂಡಗಳು ಕಣಕ್ಕೆ

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಖ್ಯಾತ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅನಿಮೇಶ್ ಕುಜೂರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 21 ಸದಸ್ಯರ ಭಾರತ ತಂಡವು, ಬೋಟ್ಸ್ವಾನಾದಲ್ಲಿ ಮೇ 2 ಮತ್ತು 3ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ತಂಡವು, ಎಲ್ಲ ಆರೂ ರಿಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ 4x400 ಮೀ. ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ವಕ್ತಾರ ಅದಿಲ್ ಸುಮಾರಿವಾಲಾ ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭಾರತ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಐದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳೆಂದರೆ– ಪುರುಷರ 4x100 ಮೀ. ಮತ್ತು 4x400 ಮೀ., ಮಹಿಳೆಯರ 4x100 ಮೀ. ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರ ವಿಭಾಗದ 4x100 ಮತ್ತು 4x400 ಮೀ.</p>.<p>'ಅಗ್ರ 24 ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಭಾರತ ಆರೂ ರಿಲೇ ತಂಡಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಐದು ತಂಡಗಳಷ್ಟೇ ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ' ಎಂದು ಸುಮಾರಿವಾಲಾ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ಗಮನ ಮಿಶ್ರ ರಿಲೇ ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಪದಕದ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಕಲೆವು ಮಹಿಳಾ ಓಟಗಾರ್ತಿಯರು ಗಾಯಾಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರದಿದ್ದರೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ 4x400 ಮೀ. ತಂಡ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸದಿರುವ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕಡೆಯಿದೆ. ಭಾರತದ ಐವರು ಓಟಗಾರರು 400 ಮೀ. ಓಟವನ್ನು 46 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಯಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅದಿಲ್ ಹೇಳಿದರು. '400 ಮೀ. ಓಟಗಾರರ ಹಾಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ (2:59.05 ಸೆ) ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>2027ರ ಏಷ್ಯನ್ ರಿಲೇ ಕೂಟದ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲು ಭಾರತ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 2027ರ ಏಷ್ಯನ್ ಒಳಾಂಗಣ ಕೂಟ ಮತ್ತು 2031ರ ವಿಶ್ವ ಸೀನಿಯರ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ನಡೆಸಲು ಭಾರತ ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪುರುಷರು: ರಾಜೇಶ್ ರಮೇಶ್, ಮನು ಟಿ.ಎಸ್., ಅಮೋಜ್ ಜೇಕಬ್, ಧರ್ಮವೀರ್ ಚೌಧರಿ, ತೀರ್ಥೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿಹಾಲ್ ಜೋಯೆಲ್ ವಿಲಿಯಮ್, ವಿಶಾಲ್ ಟಿ.ಕೆ. (4X400 ಮೀ. ಪುರುಷರ ರಿಲೇ ಮತ್ತು 4x400 ಮೀ. ಮಿಶ್ರ ರಿಲೆ ತಂಡ)</p>.<p>ಪ್ರಣವ್ ಗೌರವ್, ಗುರಿಂದರ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಅನಿಮೇಶ್ ಕುಜೂರ್, ರಗುಲ್ ಕುಮಾರ್ ಗಣೇಶ್, ಹರ್ಷಸ್ ಎಸ್.ರಾವುತ್, ತಮಿಳರಸು ಎಸ್., (4x400 ಮೀ. ಪುರುಷರ ರಿಲೇ ಮತ್ತು 4x400 ಮೀ. ಮಿಶ್ರ ರಿಲೇ).</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರು: ರಾಶದೀಪ್ ಕೌರ್, ಕುಮಾರಿ ಸಲೋನಿ ನಗರ್, ಅನ್ಸಾ ಬಾಬು (ಎಲ್ಲರೂ 4x400 ಮೀ. ಮಿಶ್ರ ರಿಲೆ); ತಮನ್ನಾ, ಸುದೇಷ್ಣಾ ಹನಮಂತ್ ಶಿವಣಕರ್, ನಿತ್ಯಾ ಗಂಧೆ, ಸ್ನೇಹಾ ಎಸ್.ಎಸ್., ಶ್ರವಣಿ ನಂದಾ (4x100 ಮೀ. ಮಹಿಳಾ ರಿಲೆ ಮತ್ತು 4x100 ಮೀ. ಮಿಶ್ರ ರಿಲೆ).</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>