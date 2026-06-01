ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ: ಭಾರತ–ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರಣಿ ಸಮಬಲ

<p>ಪರ್ತ್ (ಪಿಟಿಐ): ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಾಕಿ ತಂಡವು ಶನಿವಾರ 3–2 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳ ಈ ಸ್ನೇಹಪರ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 2–2ರ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿತು.</p>.<p>ಸಲೀಮಾ ಟೆಟೆ ಪಡೆಯು ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ 2–0ಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಗೆಲುವು ಕೈಚೆಲ್ಲಿತು.</p>.<p>ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ ನವನೀತ್ ಕೌರ್ (2ನೇ ನಿ.) ಹಾಗೂ ದೀಪಿಕಾ ಸೊರೆಂಗ್ (23ನೇ ನಿ.) ಅವರು ತಲಾ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪುಟಿದೆದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆತಿಥೇಯ ತಂಡದ ಅಬ್ಬಿ ವಿಲ್ಸನ್ (42ನೇ ನಿ.), ಒಲಿವಿಯಾ ಡೌನೆಸ್ (44ನೇ ನಿ.) ಹಾಗೂ ಕೋರ್ಟ್ನಿ ಶಾನೆಲ್ (58ನೇ ನಿ.) ತಲಾ ಒಂದು ಗೋಲು ಹೊಡೆದರು.</p>.<p>ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 15ರಿಂದ 21ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ನೇಷನ್ಸ್ ಕಪ್ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಈ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260601-51-1721686282</p>