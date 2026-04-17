ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡೋಪಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಯತ್ನ: ಬಾಂಕಾ

ನವದೆಹಲಿ : 'ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುವ ಡೋಪಿಂಗ್ ಪಿಡುಗಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಕೂತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಉದ್ದೀಪನ ಮದ್ದುಸೇವನೆ ನಿಗ್ರಹ ಘಟಕದ (ವಾಡಾ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಟೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಕಾ ಗುರುವಾರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.

ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೀಪನ ಮದ್ದು ಪೂರೈಕೆಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಲು ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 'ಅಪರೇಷನ್ ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್' ಅನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಎಡೆಬಿಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂವಾದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.

ಕಳಂಕಿತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ 'ವಾಡಾ'ದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸತತ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

'ಕ್ಷಮತೆವರ್ಧಕ ಮದ್ದು (ಪಿಇಡಿ) ಮತ್ತು ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಗಳ ತಯಾರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾರತ ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್, ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಾಡಾ ಮಾನದಂಡ ತಲುಪದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2030ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಆತಿಥ್ಯ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. 2036ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಆತಿಥ್ಯಕ್ಕೂ ಭಾರತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಅಪರೇಷನ್ ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನಡಿ 250 ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ. 90 ಟನ್ ಕ್ಷಮತೆವರ್ಧಕ ಮದ್ದು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 1.8 ಶತಕೋಟಿ ಡೋಸ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆದಂತಾಗಿದೆ. 20 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 88 ಅಕ್ರಮ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.