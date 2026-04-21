ತೀವ್ರ ಅಪಾಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ

ಮೊನಾಕೊ (ಪಿಟಿಐ): ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡೋಪಿಂಗ್ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದೀಗ ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಘಟಕವು (ಎಐಯು), ಭಾರತವನ್ನು 'ಉದ್ದೀಪನ ಮದ್ದುಸೇವನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇಶ' ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಥ್ಲೀಟುಗಳು ಉದ್ದೀಪನ ಮದ್ದುಸೇವನೆ ತಡೆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನ ಉದ್ದೀಪನ ಮದ್ದುಸೇವನೆ ತಡೆ ನಿಯಮಗಳ 15ನೇ ವಿಧಿಯಡಿ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಘಟಕವು, ಭಾರತ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ಅನ್ನು 'ಬಿ' ವಿಭಾಗದಿಂದ 'ಎ' ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ (ಕೆಟಗರಿಗೆ) ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>'ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೀಪನ ಮದ್ದು ಸೇವನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಉದ್ದೀಪನ ಮದ್ದುಸೇವನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಯಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಎಐಯು ಮಂಡಳಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡೇವಿಡ್ ಹೌಮನ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಉದ್ದೀಪನ ಮದ್ದುಸೇವನೆ ತಡೆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರಲು ಭಾರತ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಪ್ರಗತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ 'ಎ' ವಿಭಾಗದ ಇತರ ಸದಸ್ಯ ಫೆಡರೇಷನ್ಗಳ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತೆ, ಉದ್ದೀಪನ ಮದ್ದು ಪಿಡುಗಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳ ಜಾರಿಗೆ ಭಾರತದ ಫೆಡರೇಷನ್ ಜೊತೆ ಎಐಯು ಕೈಜೋಡಿಸಲಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2022 ರಿಂದ 2025ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೋಪಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನ ಡೋಪಿಂಗ್ ನಿಗ್ರಹ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಎಐಯು, ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಎ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯವಿರುವ ದೇಶಗಳ ಫೆಡರೇಷನ್ಗಳು ಇವೆ. ಬಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುವ ದೇಶಗಳು ಇವೆ. ಸಿ ವಿಭಾಗದ ಸದಸ್ಯ ಫೆಡರೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೋಪಿಂಗ್ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡೋಪಿಂಗ್ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಅಮಾನತುಗೊಂಡ 148 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು, ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆನ್ಯಾವನ್ನು ಹಿಂದೆಹಾಕಿದೆ.</p>.<p>ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಎಐಯು ಮಂಡಳಿಯು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಫೆಡರೇಷನ್ ಸ್ಥಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವೇಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಎ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸದಸ್ಯ ಫೆಡರೇಷನ್, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ಚುರುಕಾಗಿ ಪಾಲಿಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>