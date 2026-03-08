ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಉರುಗ್ವೆ ಸವಾಲು

<p><strong>ಹೈದರಾಬಾದ್</strong>: ಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಮರಾಯ್ನೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಳಗುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ವನಿತೆಯರು ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಫ್ಐಎಚ್ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉರುಗ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆತಿಥೇಯ ಭಾರತ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ತಂಡಗಳು ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಲಿವೆ. ಎಂಟು ತಂಡಗಳನ್ನು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಕೊರಿಯಾ, ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ತಂಡಗಳು ‘ಎ’ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ಭಾರತ, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್, ಉರುಗ್ವೆ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ ‘ಬಿ’ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿವೆ. </p>.<p>ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡಗಳು 2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಆತಿಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಿಂದ 30ರವರೆಗೆ ಪುರುಷರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಟೂರ್ನಿಯೂ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಡಚ್ನ ಮರಾಯ್ನೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು 2021ರ ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತ ತಂಡವು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ (7ನೇ) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಉರುಗ್ವೆ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ತಂಡವು 9ರಂದು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್, 11ರಂದು ವೇಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>‘ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಂದೆ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ತಂಡವು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಟೂರ್ನಿಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡವು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಕಠಿಣ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಸಲೀಮಾ ಟೆಟೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದಿನದ ಇತರ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಇಟಲಿ ವಿರುದ್ಧ, ಕೊರಿಯಾ ತಂಡವು ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ವೇಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ವಿಜೇತ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡವು ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲಿದೆ. </p>.<p>ಮುಂಬರುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 16 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿವೆ. ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದೆ. 1974ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು ಈವರೆಗಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.</p>