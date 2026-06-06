<p>ಕಾಕಮಿಗಾಹರಾ (ಜಪಾನ್), (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತ ಹಾಕಿ ತಂಡವು ಶುಕ್ರವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಪುರುಷರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದ್ಧ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೋಘವಾಗಿ ಆಡಿ 5–3 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಆಶಿಷ್ ಪುರ್ತಿ ಅವರ ನಾಲ್ಕು ಗೋಲುಗಳು ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದವು.</p>.<p>ಭಾರತ ಶನಿವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ತೀವ್ರ ಹಣಾಹಣಿಯ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಶುರುವಾದಾಗ ಭಾರತ 2–3 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಹಿನ್ನಡೆಯ ಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಿದ ಭಾರತ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಣಸಾಡುವ ಅರ್ಹತೆ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ವಿರಾಮದ ವೇಳೆ ಸ್ಕೋರ್ 1–1ರಲ್ಲಿ ಸಮನಾಗಿತ್ತು. ಆಶಿಷ್ ತನಿ ಪುರ್ತಿ (12, 49, 53, 56ನೇ ನಿಮಿಷ), ಶಾಹರೂಕ್ ಅಲಿ (35ನೇ ನಿ.) ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಪರ ಅದೀಲ್ (27ನೇ ನಿಮಿಷ), ಮುಹಮ್ಮದ್ ಫರ್ಹಾನ್ ಅಸ್ಲಂ (37ನೇ ನಿಮಿಷ) ಮತ್ತು ಉಝೈರ್ ಅಹಮದ್ ಖುರೇಷಿ (42ನೇ ನಿಮಿಷ) ಗೋಲು ಹೊಡೆದರು.</p>.<p>ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ 8–1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಮಲೇಷ್ಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿರಾಸೆ: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶೂಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಣಿಯಿತು. ಭಾರತ ತಂಡ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕದ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದೆ.</p>.<p>ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯ ಆಟ ಮುಗಿದಾಗ ಸ್ಕೋರ್ 2–2 ರಲ್ಲಿ ಸಮನಾಗಿತ್ತು. ಶೂಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ 1–3 ರಿಂದ ಸೋತಿತು. ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೌಶೀನ್ ನಾಝ್ (3ನೇ ನಿಮಿಷ) ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ಎಕ್ಕಾ (54ನೇ ನಿಮಿಷ) ಅವರು ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರ, ಲಿ ಝೆಯಾನ್ (24ನೇ ನಿಮಿಷ) ಮತ್ತು ಝಾಂಗ್ ಯುಝೆಂಗ್ (48ನೇ ನಿಮಿಷ) ಅವರು ಚೀನಾ ಪರ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-51-1944247232</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>