ಗ್ರೆನೆಡಾ (ಸ್ಪೇನ್, ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತದ ಶೂಟರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್/ರೈಫಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪುರುಷರ 10 ಮೀ. ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಿರಾಶೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಶೂಟರ್ ಮುಕೇಶ್ ನೆಲವಲ್ಲಿ, ಆಕಾಶ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್, ಉಜ್ವಲ್ ಮಲಿಕ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರು ಫೈನಲ್ ಸುತ್ತಿಗೂ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>10 ಮೀ. ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮಿಶ್ರ ತಂಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಸಹಿತವಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸ್ವರ್ಣ ಜಯಿಸಿದ್ದ ಮುಕೇಶ್ ಅವರು ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 579 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 14ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಆಕಾಶ್ (580 ಅಂಕ) ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದರಾದರೂ ಅವರು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂಕ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ದಿಂದಷ್ಟೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಉಜ್ವಲ್ 577 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳೊಡನೆ 22ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮೋದ್ ಆರು ಸುತ್ತುಗಳಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 574 ಅಂಕ ಸಂಪಾದಿಸಿ, 39ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ 25 ಮೀ. ಪಿಸ್ತೂಲ್ನ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಬುಧವಾರ ನಡೆದವು. ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ರಿದಮ್ ಸಂಗ್ವಾನ್ (292 ಅಂಕ) ಹಾಗೂ ದಿವ್ಯಾ ಟಿ. (291 ಅಂಕ) ಅವರು ಸದ್ಯ ಆರು ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶೂಟರ್ ಸಿಮ್ರನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಬ್ರಾರ್ (282 ಅಂಕ) 45ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸುತ್ತಿನ 'ರ್ಯಾಪಿಡ್' ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಗ್ರ 8 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಶೂಟರ್ಗಳು ಫೈನಲ್ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>