ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬೀಚ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್: ವಲೈ, ಏರ್‌ಬೆಂಡರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ಮುನ್ನಡೆ

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬೀಚ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್: ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಲ್ 7ಗೆ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:23 IST
Last Updated : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:23 IST
ಏರ್‌ಬಾರ್ನ್ (ಎಡ) ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಲ್7 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಡಿಸ್ಕ್‌ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ : ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಎಚ್
