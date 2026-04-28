<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಭಾರತ ತಂಡದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು, ಸಮೋವಾದ ಅಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಯುವ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಮತ್ತು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಕಪ್ (ಸೀನಿಯರ್) ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ದಿನ ನಾಲ್ಕು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಪುರುಷರ 65 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಸಿಂಗ್ ಒಟ್ಟು 271 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕ ಎತ್ತಿ (ಸ್ನಾಚ್ನಲ್ಲಿ 126 ಕೆ.ಜಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ 145 ಕೆ.ಜಿ) ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ 58 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಸಾಂಗ್ಫಾ ಗೊಗೊಯಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ 71 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿನವ್ ಗೊಗೊಯಿ ಸ್ವರ್ಣಪದಕಗಳನ್ನು ಕೊರಳಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಯಿಸಾಂಗ್ಫಾ ಒಟ್ಟು 185 ಕೆ.ಜಿ. (ಸ್ನಾಚ್ನಲ್ಲಿ 79 ಕೆ.ಜಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ 106 ಕೆ.ಜಿ) ತೂಕ ಎತ್ತಿದರೆ, ಅಭಿನವ್ ಒಟ್ಟು 284 ಕೆ.ಜಿ. (ಸ್ನಾಚ್: 129 ಕೆ.ಜಿ., ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಕ್: 155 ಕೆ.ಜಿ) ಭಾರ ಎತ್ತಿದರು.</p>.<p>ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇದ ಚಾರು ಪೆಸಿ ಪುರುಷರ 65 ಕೆ.ಜಿ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 289 ಕೆ.ಜಿ (ಸ್ನಾಚ್: 127 ಕೆ.ಜಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಕ್: 162 ಕೆ.ಜಿ) ಎತ್ತಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>