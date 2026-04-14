ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತದ ಅರ್ಜುನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಧಿರೇನ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ನೇಪಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು.</p>.<p>ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ 5.0 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ 13-11, 11-6 ಅಂತರದಿಂದ ಆಷ್ಟನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದರು. 40+ ಪ್ರೊ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧಿರೇನ್ 11-9, 3-11, 11-9 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಜುವಾನ್ ಅರಾಯಾ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಮೂಲಕ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು ತಲುಪಿದೆ. ಭಾನುವಾರ 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಸಿಂಗ್ ಜೋಡಿಯು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಜೋಡಿ 11-1, 11-5ರಿಂದ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಅಮೆರಿಕದ ರೈಡರ್ ಬ್ರೌನ್ ಮತ್ತು ಸೋಲಿ ಮೆಸ್ಸಿರಿ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>