ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಹಾಕಿ ಕಿರೀಟ

<p>ಕಾಕಾಮಿಗಹಾರಾ (ಜಪಾನ್), (ಪಿಟಿಐ): ಅಮೋಘ ಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಆಶಿಷ್ ತಾನಿ ಪುರ್ತಿ ಅವರ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೋಲುಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡವು, 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಜಪಾನ್ ತಂಡವನ್ನು 4–1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಆಶಿಷ್, ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಿಂಚಿ ‘ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ’ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.</p>.<p>ಅವರು ಎರಡನೇ, 28ನೇ ಮತ್ತು 34ನೇ ನಿಮಿಷ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ನಾಯಕ ಖೇತನ್ ಕುಶ್ವಾಹ (30ನೇ ನಿಮಿಷ) ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ನುಮುದ ಗಾಕು (52ನೇ ನಿಮಿಷ) ಜಪಾನ್ ತಂಡದ ಪರ ಏಕೈಕ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಾರತ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಯುತ ಆಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. 90ನೇ ಸೆಕೆಂಡಿನೊಳಗೆ ಮೊದಲ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ ಪಡೆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಶಿಷ್ ಅವರು ಗೋಲೂ ಗಳಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಒದಗಿಸಿದರು. ಆಶಿಷ್ ಅವರು ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 13 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು 3–0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಮಲೇಷ್ಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಂಚು: ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 3–0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಸಂದೀಪಾ ಕುಮಾರಿ (2ನೇ ನಿಮಿಷ), ನಾಯಕಿ ಸ್ವೀಟಿ ಕುಜೂರ್ (16ನೇ ನಿಮಿಷ) ಮತ್ತು ನೌಶೀನ್ ನಾಝ್ (33ನೇ ನಿಮಿಷ) ಅವರು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಚೀನಾ ತಂಡ 2–1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಆತಿಥೇಯ ಜಪಾನ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ: ಭಾರತ ತಂಡದ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ, ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಪುರುಷರ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ₹3 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ನೆರವು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಸಿಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ತಲಾ ₹1 ಲಕ್ಷ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ನೆರವು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಲಾ ₹50,000 ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭಾರತ ತಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-51-572725080</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>