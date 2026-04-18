ಮಹಿಳೆಯರ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿ: ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದ ಭಾರತ

<p><strong>ಬ್ಯೂನೊ ಏರ್ಸ್:</strong> ಭಾರತ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಾಕಿ ತಂಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ವಿರುದ್ಧದ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು 2–2 ರಿಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಸರಣಿಯ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಭಾರತ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ 3–2 ರಿಂದ (ನಿಗದಿ ಅವಧಿಯ ಆಟ 0–0) ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ನಂತರ 0–2 ರಿಂದ ಹಿಂದಿದ್ದ ಭಾರತ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿತು.</p>.<p>'ಈ ಫಲಿತಾಂಶವು ಭಾರತ ತಂಡವು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಭಾರತ ತಂಡದ ಹಂಗಾಮಿ ನಾಯಕಿ ನವನೀತ್ ಕೌರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ 13ರಂದು ಪ್ರವಾಸದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ 4–2 ರಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭಾರತ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಆಡಿತ್ತು. 14ರಂದು ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಆತಿಥೇಯರು 2–1 ರಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಡೆದ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 2–1 ರಿಂದ ಜಯಿಸಿ ಪ್ರವಾಸದ ಮೊದಲ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>'ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತ ನಂತರ ಈ ತಂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ರೀತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದಂಥ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ತಂಡದ ಎದುರು ಈ ರೀತಿಯ ಪುನರಾಗಮನ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಹೋರಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಕೆಚ್ಚನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆವು' ಎಂದು ನವನೀತ್ ಕೌರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>