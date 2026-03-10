<p><strong>ಹೈದರಾಬಾದ್ (ಪಿಟಿಐ):</strong> ಭಾರತ ತಂಡವು ಎಫ್ಐಎಚ್ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಬಿ ಗುಂಪಿನ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ವೇಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಸಲೀಮಾ ಟೇಟೆ ಪಡೆಯು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಅಥವಾ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೋತರೆ, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್– ಉರುಗ್ವೆ ನಡುವಣ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 4 ಅಂಕ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಭಾರತ ವನಿತೆಯರು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವೂ ಇಷ್ಟೇ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರೂ, ಗೋಲು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಎರಡು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡಗಳು ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿವೆ.</p>.<p>ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸುನೆಲಿತಾ ಟೊಪ್ಪೊ ಅವರು ಈ ಹಿಂದಿನ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಲರೆಮ್ಸಿಯಾಮಿ, ನವನೀತ್ ಕೌರ್ ಹಾಗೂ ರುತುಜಾ ಡಿ. ಪಿಸಾಳ್ ಅವರೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಬಿಚೂದೇವಿ ಖಾರಿಬಾಮ್ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಆತಿಥೇಯ ತಂಡದ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತ ತಂಡವು ವೇಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 5–1ರ ಉತ್ತಮ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದೆ. ವೇಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಯಾನ ಮುಗಿಸಲು ಕಾತರವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಭಾರತವೇ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡವೆನಿಸಿದರೂ, ವೇಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಇಡೀ ತಂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಪ್ರಯತ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಸಲೀಮಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಟೂರ್ನಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್, ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡಗಳು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಜಂಟಿ ಆತಿಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>