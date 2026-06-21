ಭಾರತದ ಮುಡಿಗೆ ನೇಷನ್ಸ್ ಕಪ್: ಪ್ರೊ ಲೀಗ್ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಗೆ ವನಿತೆಯರ ಪ್ರವೇಶ

<p><strong>ಆಕ್ಲಂಡ್ :</strong> ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡವು ಎಎಫ್ಐಎಚ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರೊ ಲೀಗ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿತು. </p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವನಿತೆಯರು 2–0ಯಿಂದ ಆತಿಥೇಯ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮಹಿಳೆಯರ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. </p>.<p>ನವನೀತ್ ಕೌರ್ (4ನೇ ನಿಮಿಷ) ಅವರು ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಮಹತ್ವದ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಗಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಮೊದಲ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ ಗೋಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಸೆಲೆ ಉಕ್ಕಿಸಿತು. ನವನೀತ್ ಅವರ ಚುರುಕಾದ ಆಟವು ರಂಗೇರಿತು. </p>.<p>15ನೇನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸುನಿಲಿತಾ ಟೊಪೊ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ ಭಾರತ ತಂಡವು ನಂತರದ ಶಿಸ್ತಿನ ಆಟವಾಡಿತು. ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ತಂಡದ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗವು ತೋರಿದ ಅಮೋಘ ಆಟವೂ ಗೆಲುವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ಪ್ರೊ ಲೀಗ್ ಋತುವಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಮರುಪ್ರವೇಶ ಗಿಟ್ಟಿಸಿತು. ಆದರೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ರಕ್ಷಣಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಆರಂಭದ 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ ತಪ್ಪನ್ನುನಂತರ ಮರುಕಳಿಸಲಿಲ್ಲ. </p>.<p>ಲಾಲ್ರೆಮ್ಸಿಯಾಮಿ ‘ಪಂದ್ಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ’ ಗೌರವ ಗಳಿಸಿದರು. ದೀಪಿಕಾ (6 ಗೋಲು) ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ಆ್ಯಷ್ಲೆ ಸೆಸಾ (6) ಜಂಟಿಯಾಗಿ ‘ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರರ್’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿದರು. </p>.<p>ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಎರಡನೇ ನೇಷನ್ಸ್ ಕಪ್. 2022ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಚೊಚ್ಚಲ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. </p>.<p>ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಭಾರತ ತಂಡವು ಅಜೇಯವಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು. ಎ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ (3–2), ಜಪಾನ್ (2–1) ಮತ್ತು ಉರುಗ್ವೆ (3–2) ವಿರುದ್ಧ ಜಯಿಸಿತ್ತು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 6–0ಯಿಂದ ಚಿಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಸದೆಬಡಿದಿತ್ತು. </p>.<p>ಭಾರತ ತಂಡದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ₹ 3 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ತಲಾ ₹ 1.5 ಲಕ್ಷ ನೀಡಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>