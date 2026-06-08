ಇಂಡಿಯನ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್: ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಶಸ್‌, ಪ್ರಕೃತಿ ಮಿಂಚು

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಶಸ್ ಪಾಲಾಕ್ಷ ಅವರು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಸರಣಿ (8)ಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ 400 ಮೀಟರ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 46.82 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. </p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರ್. ರಾವ್ ಅವರು 100 ಮೀಟರ್ ಓಟವನ್ನು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ 11.65 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿದರು. 20 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ನಿಪಮ್ (11.69 ಸೆ.) ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು.</p>.<p>ಲಾಂಗ್ಜಂಪ್ ತಾರೆ ಪಾವನಾ ನಾಗರಾಜ್ (5.72 ಮೀ.) ಮತ್ತು ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋಪಟು ಕರಿಷ್ಮಾ ಸನಿಲ್ (51.81 ಮೀ.) ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆದರು.</p>