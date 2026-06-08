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ಇಂಡಿಯನ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್: ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಶಸ್‌, ಪ್ರಕೃತಿ ಮಿಂಚು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 15:50 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 15:50 IST
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ಪ್ರಕೃತಿ
ಪ್ರಕೃತಿ
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