‘ಟಾಪ್ಸ್‌’ ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಅರುಂಧತಿ

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತದ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ಪಟುಗಳಾದ ಪ್ರೀತಿ ಪವಾರ್, ಪ್ರಿಯಾ, ಅರುಂಧತಿ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ಸಚಿನ್ ಅವರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪೋಡಿಯಂ ಯೋಜನೆಗೆ (ಟಾಪ್ಸ್) ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏಷ್ಯನ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಎಲೀಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮಿಷನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸೆಲ್ನ (ಎಂಒಸಿ) 172ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಾಯಿತು. ಮೂವರು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಪಟುಗಳನ್ನು 'ಟಾಪ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್' ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರೀತಿ (54 ಕೆ.ಜಿ ಕ್ಲಾಸ್), ಪ್ರಿಯಾ (60 ಕೆ.ಜಿ) ಮತ್ತು ಅರುಂಧತಿ (70 ಕೆ.ಜಿ.) ಅವರು ಮಂಗೋಲಿಯಾದ ಉಲಾನ್ಬತಾರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಚಿನ್ ಪುರುಷರ 60 ಕೆ.ಜಿ. ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಜಯಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ವಿಶ್ವ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವರು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬರುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪರಾಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಎಂಒಸಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-51-711289504</p>